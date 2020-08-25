Кравчук назвал условие возобновления водоснабжения с Крымом

Возобновление обеспечения Крыма водой начнется только в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире "Украинского радио".

По его словам, украинская власть сможет поделиться с кем-то еще только в случае гуманитарной катастрофы. Он отметил, что страна не сможет пойти на такой шаг, как снабжение водой промышленных предприятий, военных баз и тому подобное.

"Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду", — подчеркнул Кравчук.

Ранее подобное заявление делал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, страна не станет даже в условиях гуманитарной катастрофы предоставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз", сообщает РБК.