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 Кравчук назвал условие возобновления водоснабжения с Крымом

Кравчук назвал условие возобновления водоснабжения с Крымом
8:09   25 Августа 2020
Политика

Кравчук назвал условие возобновления водоснабжения с Крымом

Кравчук назвал условие возобновления водоснабжения с Крымом

Возобновление обеспечения Крыма водой начнется только в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире "Украинского радио".

По его словам, украинская власть сможет поделиться с кем-то еще только в случае гуманитарной катастрофы. Он отметил, что страна не сможет пойти на такой шаг, как снабжение водой промышленных предприятий, военных баз и тому подобное.

"Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду", — подчеркнул Кравчук.

Ранее подобное заявление делал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, по его словам, страна не станет даже в условиях гуманитарной катастрофы предоставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз", сообщает РБК.

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Автор: Яна Либерман
#украина #крым #водоснабжение

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