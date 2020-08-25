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8:06   25 Августа 2020
Политика

Турчинов перечислил сценарии вторжения в Крым для Зеленского

Турчинов перечислил сценарии вторжения в Крым для Зеленского

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о наличии у президента страны Владимира Зеленского возможности для наступления на территорию Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Турчинов выступил на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины. По его словам, "подарившие" без боя часть территорий страны будут давать показания, а не проповедовать патриотизм, отмечает РИА Новости.

Бывший глава СНБО отметил, что готов помочь в этом деле президенту страны. Он заявил, что для Зеленского важнее договоренности с Москвой, чем "защита украинской земли".

"У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь", — заявил он.

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Автор: Яна Либерман
#украина #турчинов #зеленский

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