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8:00   25 Августа 2020
Общество

Работники заметили рост эффективности своего труда на дистанционке

Работники заметили рост эффективности своего труда на дистанционке

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опросила работников компаний с целью узнать, как они оценивают свою продуктивность в связи с переходом на "удаленку". Об этом сообщает РБК.

Результаты опросов показали, что почти 75% сотрудников компаний из разных стран первые несколько месяцев пандемии COVID-19 сохранили или даже повысили свою работоспособность и продуктивность, передает РБК.

Руководители многих компаний перевели на дистанционную работу около 40% сотрудников. Но если о сохранении или повышении эффективности заявили три четверти работников, то для коллективных целей этот показатель оказался гораздо меньше 51%, сообщили эксперты.

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Автор: Яна Либерман
#россия #рф #пандемия #удаленка

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