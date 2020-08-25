Работники заметили рост эффективности своего труда на дистанционке

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опросила работников компаний с целью узнать, как они оценивают свою продуктивность в связи с переходом на "удаленку". Об этом сообщает РБК.

Результаты опросов показали, что почти 75% сотрудников компаний из разных стран первые несколько месяцев пандемии COVID-19 сохранили или даже повысили свою работоспособность и продуктивность, передает РБК.

Руководители многих компаний перевели на дистанционную работу около 40% сотрудников. Но если о сохранении или повышении эффективности заявили три четверти работников, то для коллективных целей этот показатель оказался гораздо меньше 51%, сообщили эксперты.