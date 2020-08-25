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7:38   25 Августа 2020
Экономика

Российские банки в июле исчерпали запас валютной ликвидности

Российские банки в июле исчерпали запас валютной ликвидности

Банки России исчерпали запас валютной ликвидности, который полностью истощился в июле. Об этом свидетельствуют данные из аналитического обзора, подготовленного Райффайзенбанком.

Отсутствие резерва валютной ликвидности является одним из факторов ослабления курса рубля наряду с возобновлением импорта, выплат дивидендов и уменьшения продажи валюты регулятором. Частично этот потенциал ослабления реализовался при недавнем курсе выше 75 рублей за доллар.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает, что ослабление рубля обусловлено внешней ситуацией и внутренними обязательствами. Эксперт отметил, что фундаментальные преимущества российской валюты при этом сохраняются, укрепление рубля при улучшении ситуации будет стремительным.

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Автор: Яна Либерман
#россия #банки #валюта

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