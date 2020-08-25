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7:25   25 Августа 2020
Общество

Токсиколог заявила об отсутствии симптомов отравления у Навального

Токсиколог заявила об отсутствии симптомов отравления у Навального

Симптомов отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие врачи, у блогера Алексея Навального не было как на борту самолета, так и в дальнейшем. Об этом заявил токсиколог Евгений Абульханов.

Медик рассказал, что у отравленных этим веществами происходит уменьшение ударов сердечного ритма, расширяются зрачки, а также идет пена изо рта. Он добавил, что бывает учащенное дыхание и брадикардия, которых не было у Навального. Об этом пишет Общественная служба новостей.

В понедельник врачи немецкой клиники "Шарли" нашли следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы у блогера Алексея Навального, которому стало плохо на борту самолета, возвращавшегося в Москву. Многие эксперты считают, что "отравление" блогера выгодно его западным коллегам и кураторам, чтобы инициировать очередное давление на Россию.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #отравление #симптомы

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