Симптомов отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, о котором говорили немецкие врачи, у блогера Алексея Навального не было как на борту самолета, так и в дальнейшем. Об этом заявил токсиколог Евгений Абульханов.

Медик рассказал, что у отравленных этим веществами происходит уменьшение ударов сердечного ритма, расширяются зрачки, а также идет пена изо рта. Он добавил, что бывает учащенное дыхание и брадикардия, которых не было у Навального. Об этом пишет Общественная служба новостей.

В понедельник врачи немецкой клиники "Шарли" нашли следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы у блогера Алексея Навального, которому стало плохо на борту самолета, возвращавшегося в Москву. Многие эксперты считают, что "отравление" блогера выгодно его западным коллегам и кураторам, чтобы инициировать очередное давление на Россию.