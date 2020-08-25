Ролик с инцидентом на границе Белоруссии с Литвой появился в Сети

Белорусские СМИ "Военно-политическое обозрение" опубликовали видеозапись, на которой запечатлен перехват объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы.

Ранее представители Минобороны Белоруссии заявили, что экипажи военных вертолетов Ми-24 пресекли "провокацию", в ходе которой из Литвы запущен зонд из нескольких воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Литва заявила, что Минск нарушил их воздушное пространство при помощи белорусского боевого вертолета и вручил ноту протеста послу государства. Минобороны Белоруссии опроверг данные заявления и вручил ноту Вильнюсу из-за инцидента с шарами, передает РИА Новости.