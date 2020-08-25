ПФР заметил траты на пенсии "мертвых душ" из госбюджета

ПФР продолжает тратить сотни миллионов рублей на выплаты пенсий умершим гражданам РФ. Об этом информирует ТАСС.

Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать деньги пенсионерам после их смерти. Однако их получают родственники погибших. Они без каких-либо препятствий снимают деньги с этих счетов. Это происходит из-за того, что в ПФР поздно поступают сведения о смерти гражданина, сообщает ТАСС. Представители Счетной палаты зафиксировали переплаты пенсий.

"Переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей" — говорится в отчете Счетной палаты России.

Отмечается, что переплаты могут быть возвращены только в судебном порядке, а также путем добровольного возмещения родственниками умершего гражданина России.