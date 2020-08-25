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5:47   25 Августа 2020
Политика

Беглов отметил потенциал разработок петербургских предприятий в образовании

Беглов отметил потенциал разработок петербургских предприятий в образовании

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил потенциал разработок городских предприятий для применения в сфере образования. Беглов также отметил успешный опыт использования навигатора профессий для школьников.

Петербург продолжает активную работу в рамках профильного национального проекта. Беглов указал, что дополнительное образование и работа по специальности являются одними из наиболее развивающихся направлений.

Разработки петербургских предприятий будут активно использоваться в образовательной сфере, выразил уверенность губернатор:

"Ребята со школьной скамьи должны знать, какие существуют профессии, должны иметь возможность пройти стажировку, практику на предприятии", — заявил Беглов.

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Автор: Яна Либерман
#школьники #образование #беглов #работа #разработки

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