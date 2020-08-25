Беглов отметил потенциал разработок петербургских предприятий в образовании

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил потенциал разработок городских предприятий для применения в сфере образования. Беглов также отметил успешный опыт использования навигатора профессий для школьников.

Петербург продолжает активную работу в рамках профильного национального проекта. Беглов указал, что дополнительное образование и работа по специальности являются одними из наиболее развивающихся направлений.

Разработки петербургских предприятий будут активно использоваться в образовательной сфере, выразил уверенность губернатор: