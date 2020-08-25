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5:34   25 Августа 2020
Общество

Депутат Власов призывал отложить начало учебного года

Депутат Власов призывал отложить начало учебного года

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил перенести на месяц начало учебного года, чтобы не создавать новую вспышку коронавирусной инфекции. Предложение отправлено в Минпросвещения.

Парламентарий считает, что ежедневное выявление около пяти тысяч случаев коронавируса в день не позволяет начать обучение в школах с 1 сентября. Он отметил, что за образовавшийся период родители и дети смогут пройти необходимые медицинские тесты перед началом учебы. Об этом пишет РИА Новости.

В Москве учебный год открывается 1 сентября. Линейки и другие массовые мероприятия были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#школа #1 сентября #депутатъ

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