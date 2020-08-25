Депутат Власов призывал отложить начало учебного года

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил перенести на месяц начало учебного года, чтобы не создавать новую вспышку коронавирусной инфекции. Предложение отправлено в Минпросвещения.

Парламентарий считает, что ежедневное выявление около пяти тысяч случаев коронавируса в день не позволяет начать обучение в школах с 1 сентября. Он отметил, что за образовавшийся период родители и дети смогут пройти необходимые медицинские тесты перед началом учебы. Об этом пишет РИА Новости.

В Москве учебный год открывается 1 сентября. Линейки и другие массовые мероприятия были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.