Счетная палата выявила основные ошибки при начислении пенсий в РФ

Счетная палата рассказала об ошибках в ПФР, из-за которых граждане могли недополучать пенсии. Об этом сообщили аудиторы после проверки работы ПФР в 2017-2019 годах.

Счетная палата сообщила, что главной проблемой стало заведение двух или более счетов на одного человека. Отмечается, что частой ситуацией было оформление одного СНИЛС на нескольких граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Заниженная сумма пенсии может приходить после смены фамилии. Пенсионеры получили 2,2 миллиона рублей выплат, которых им своевременно не выдали. Счетная палата сообщила, что денежные средства после смерти пенсионеров продолжают выплачиваться из-за несвоевременного уведомления ПФР.