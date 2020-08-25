Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Власов призывал отложить начало учебного года

Депутат Власов призывал отложить начало учебного года

 Счетная палата выявила основные ошибки при начислении пенсий в РФ

Счетная палата выявила основные ошибки при начислении пенсий в РФ
Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

 Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города

Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города
Беглов отметил потенциал разработок петербургских предприятий в образовании

Беглов отметил потенциал разработок петербургских предприятий в образовании

 Страны-партнеры ЕС поддержали антироссийские санкции по Крыму

Страны-партнеры ЕС поддержали антироссийские санкции по Крыму
Депутат Власов призывал отложить начало учебного года

Депутат Власов призывал отложить начало учебного года

 Счетная палата выявила основные ошибки при начислении пенсий в РФ

Счетная палата выявила основные ошибки при начислении пенсий в РФ
Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

 Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города

Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города
Беглов отметил потенциал разработок петербургских предприятий в образовании

Беглов отметил потенциал разработок петербургских предприятий в образовании

 Страны-партнеры ЕС поддержали антироссийские санкции по Крыму

Страны-партнеры ЕС поддержали антироссийские санкции по Крыму
4:52   25 Августа 2020
Общество

Счетная палата выявила основные ошибки при начислении пенсий в РФ

Счетная палата выявила основные ошибки при начислении пенсий в РФ

Счетная палата рассказала об ошибках в ПФР, из-за которых граждане могли недополучать пенсии. Об этом сообщили аудиторы после проверки работы ПФР в 2017-2019 годах.

Счетная палата сообщила, что главной проблемой стало заведение двух или более счетов на одного человека. Отмечается, что частой ситуацией было оформление одного СНИЛС на нескольких граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Заниженная сумма пенсии может приходить после смены фамилии. Пенсионеры получили 2,2 миллиона рублей выплат, которых им своевременно не выдали. Счетная палата сообщила, что денежные средства после смерти пенсионеров продолжают выплачиваться из-за несвоевременного уведомления ПФР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#деньги #пенсия #пфр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...