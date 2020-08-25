Страны-партнеры ЕС поддержали антироссийские санкции по Крыму

Решение Совета ЕС о продлении антироссийских санкций по Крыму поддержали еще шесть стран, в числе которых Украина и Грузия. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Европейский союз 18 июня продлил санкции против РФ, введенные из-за присоединения Крыма. О поддержке данного решения объявили еще шесть государств, не входящих в ЕС: кандидаты на членство Албания и Черногория, члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, а также Грузия и Украина. Действие ограничительных мер продлили до 23 июня 2021 года.

Крым вошел в состав России по результатам голосования на народном референдуме 2014 года. Подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение с Российской Федерацией.