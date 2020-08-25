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 Доктор Дайхес отверг версию немецких врачей об "отравлении" Навального

Доктор Дайхес отверг версию немецких врачей об "отравлении" Навального
3:58   25 Августа 2020
Политика

Доктор Дайхес отверг версию немецких врачей об "отравлении" Навального

Доктор Дайхес отверг версию немецких врачей об "отравлении" Навального

Клинических проявлений, характерных для отравления препаратом ингибитор холинэстеразы, у Алексея Навального не было, вопреки заявлениям немецких врачей. Об этом сообщил директор центра оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес.

Директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России заявил, что если бы специалисты берлинской клиники "Шарите" руководствовались правилом, согласно которому интересы пациента всегда стоят на первом месте, то собрали бы консилиум при участии омских врачей. Дайхес отметил, что вместо этого в СМИ начали появляться сообщения о якобы неправильности лечения Навального в России. Доктор медицинских наук назвал эти заявления неконструктивными:

"Это не медицина, а политика", — заявил Дайхес в комментарии "Газете.Ru".

Врач напомнил, что именно в Омске медикам удалось спасти Навального при первых симптомах. Благодаря этому стала возможной его транспортировка на лечение в Германию, указал он.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Блогеру стало плохо во время полета из Томска в Москву, после чего самолет совершил вынужденную посадку в Омске. После оценки состояния Навального было принято решение о его транспортировке в Германию.

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Автор: Василий Пименов
#навальный #отравление #дайхес

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