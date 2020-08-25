Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политтехнолог рассказал новую версию отравления Навального от спецслужб ФРГ

Политтехнолог рассказал новую версию отравления Навального от спецслужб ФРГ

 Чай для Навального принес его помощник, про которого все забыли

Чай для Навального принес его помощник, про которого все забыли
Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

 Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города

Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города
Страны-партнеры ЕС поддержали антироссийские санкции по Крыму

Страны-партнеры ЕС поддержали антироссийские санкции по Крыму

 Доктор Дайхес отверг версию немецких врачей об "отравлении" Навального

Доктор Дайхес отверг версию немецких врачей об "отравлении" Навального
Политтехнолог рассказал новую версию отравления Навального от спецслужб ФРГ

Политтехнолог рассказал новую версию отравления Навального от спецслужб ФРГ

 Чай для Навального принес его помощник, про которого все забыли

Чай для Навального принес его помощник, про которого все забыли
Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

 Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города

Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города
Страны-партнеры ЕС поддержали антироссийские санкции по Крыму

Страны-партнеры ЕС поддержали антироссийские санкции по Крыму

 Доктор Дайхес отверг версию немецких врачей об "отравлении" Навального

Доктор Дайхес отверг версию немецких врачей об "отравлении" Навального
3:25   25 Августа 2020
Общество

Политтехнолог рассказал новую версию отравления Навального от спецслужб ФРГ

Политтехнолог рассказал новую версию отравления Навального от спецслужб ФРГ

Немецкие медики из клиники "Шарите" рассматривают версию самостоятельного отравления Навального в самолете. Об этом заявил политтехнолог Владислав Рогимов.

Колумнист ФАН Вадим Манукян рассказал, что инсайд Рогимов получил от высокопоставленного чиновника в Штази, которые имеет связи со спецслужбами Германии. Эта версия еще проверяется, но информация определенно имеет важность для широкой аудитории. По словам Рогимова, Навальный мог выпить яд в туалете самолета.

Политтехнолог рассказал, что Навальный в Германии не является гостем канцлера ФРГ Ангелы Меркель, потому что его перевозка не финансирована за счет немецкого бюджета. Он отметил, что врачи рассматривают новую версию отравления на основании имеющихся у медиков анализов из России и Германии.

По его словам, такой яд создают в Англии в лаборатории США, но окончательное решение будет принято после проведения всех исследований и проверок. Политтехнолог считает, что это дело рук Вашингтона, которому выгодно "отравление" ради введения новых санкций в отношении России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#навальный #отравлние #Германия\

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...