Немецкие медики из клиники "Шарите" рассматривают версию самостоятельного отравления Навального в самолете. Об этом заявил политтехнолог Владислав Рогимов.

Колумнист ФАН Вадим Манукян рассказал, что инсайд Рогимов получил от высокопоставленного чиновника в Штази, которые имеет связи со спецслужбами Германии. Эта версия еще проверяется, но информация определенно имеет важность для широкой аудитории. По словам Рогимова, Навальный мог выпить яд в туалете самолета.

Политтехнолог рассказал, что Навальный в Германии не является гостем канцлера ФРГ Ангелы Меркель, потому что его перевозка не финансирована за счет немецкого бюджета. Он отметил, что врачи рассматривают новую версию отравления на основании имеющихся у медиков анализов из России и Германии.

По его словам, такой яд создают в Англии в лаборатории США, но окончательное решение будет принято после проведения всех исследований и проверок. Политтехнолог считает, что это дело рук Вашингтона, которому выгодно "отравление" ради введения новых санкций в отношении России.