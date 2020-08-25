Мясников объяснил, почему рано говорить об "отравлении" Навального
Российский телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о состоянии блогера Алексея Навального. Доктор призвал не делать поспешных выводов и детально объяснил, что может значить диагноз врачей клиники ФРГ.
Лечащие врачи Навального в Берлине заявили, что причиной его плохого самочувствия стала интоксикация неизвестным пока веществом, которое относится к группе ингибиторов холинэстеразы. Мясников в своем Telegram-канале прокомментировал заявление медиков из клиники Charite.
Холинэстераза это группа ферментов, разрушающих нейромедиатор ацетилхолин с синапсах. В этих "синапсах" наблюдается такая клиническая картина: пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее. Главное понять, что за этим стоит: лекарства или яд. Поскольку химические вещества проявляются в сыворотке крови через повышенный магний, пониженный кальций и другие электролитные нарушения.
"Самый распространенный источник "ингибиторов холинэстеразы" — органофосфатные удобрения", — говорит Мясников, ссылаясь на статистику.
Он призвал не делать преждевременные выводы и напомнил, что существуют и официальные лекарства — ингибиторы холинэстеразы, которые, в частности, применяются для лечения болезни Альцгеймера, а также в качестве стимулятора мозговой деятельности.
"Только я боюсь, что спусковой крючок уже выжат и нас ждут серьезные политические баталии. Тем более, что сегодня ситуация легко может обернуться по принципу "мавр сделал свое дело…". Не дОлжно в политической игре забыть, что жизнь человека висит между небом и землей", — резюмировал доктор Мясников.