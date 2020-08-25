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2:44   25 Августа 2020
Политика

Мясников объяснил, почему рано говорить об "отравлении" Навального

Мясников объяснил, почему рано говорить об "отравлении" Навального

Российский телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о состоянии блогера Алексея Навального. Доктор призвал не делать поспешных выводов и детально объяснил, что может значить диагноз врачей клиники ФРГ.

Лечащие врачи Навального в Берлине заявили, что причиной его плохого самочувствия стала интоксикация неизвестным пока веществом, которое относится к группе ингибиторов холинэстеразы. Мясников в своем Telegram-канале прокомментировал заявление медиков из клиники Charite.

Холинэстераза это группа ферментов, разрушающих нейромедиатор ацетилхолин с синапсах. В этих "синапсах" наблюдается такая клиническая картина: пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее. Главное понять, что за этим стоит: лекарства или яд. Поскольку химические вещества проявляются в сыворотке крови через повышенный магний, пониженный кальций и другие электролитные нарушения.

"Самый распространенный источник "ингибиторов холинэстеразы" — органофосфатные удобрения", — говорит Мясников, ссылаясь на статистику.

Он призвал не делать преждевременные выводы и напомнил, что существуют и официальные лекарства — ингибиторы холинэстеразы, которые, в частности, применяются для лечения болезни Альцгеймера, а также в качестве стимулятора мозговой деятельности.

"Только я боюсь, что спусковой крючок уже выжат и нас ждут серьезные политические баталии. Тем более, что сегодня ситуация легко может обернуться по принципу "мавр сделал свое дело…". Не дОлжно в политической игре забыть, что жизнь человека висит между небом и землей", — резюмировал доктор Мясников.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #политика #навальный #фбк

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