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 Экс-премьер Украины: мы потеряли независимость и разрушили экономику страны

Экс-премьер Украины: мы потеряли независимость и разрушили экономику страны
2:05   25 Августа 2020
Политика

Экс-премьер Украины: мы потеряли независимость и разрушили экономику страны

Экс-премьер Украины: мы потеряли независимость и разрушили экономику страны

Украина полностью разрушила свою экономику, а также окончательно потеряла свою независимость. Такое заявление сделал бывший премьер страны Николай Азаров.

Экс-чиновник отметил, что страна могла бы быть полноправным субъектом международного права, однако этим шансом она не воспользовалась. В итоге на Украине экономика обрушилась до такого уровня, что было нечем платить заработные платы, поэтому страна потеряла свою независимость.
"Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику", — подчеркнул Азаров в эфире украинского телеканала "Наш".
Сообщается, что День независимости Украины отмечается каждый год 24 августа. В центре Киева был проведен ряд мероприятий, в том числе, марш "защитников Украины".

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Автор: Василий Пименов
#украина #киев #азаров

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