Экс-премьер Украины: мы потеряли независимость и разрушили экономику страны

Украина полностью разрушила свою экономику, а также окончательно потеряла свою независимость. Такое заявление сделал бывший премьер страны Николай Азаров.

Экс-чиновник отметил, что страна могла бы быть полноправным субъектом международного права, однако этим шансом она не воспользовалась. В итоге на Украине экономика обрушилась до такого уровня, что было нечем платить заработные платы, поэтому страна потеряла свою независимость.