Трамп призвал своих сторонников "свести демократов с ума"

Американский президент Дональд Трамп предложил своим сторонникам выкрикивать в честь его выдвижения фразу "еще 12 лет", чтобы "свести с ума" его политических оппонентов. Об этом он заявил на встрече с республиканцами в штате Северная Каролина.

Глава Белого дома в ходе съезда в Шарлотт отметил, что если сторонники республиканцев действительно хотят свести демократов с ума, то они могут скандировать "еще 12 лет".

Трамп накануне набрал достаточное число голосов делегатов съезда для того, чтобы быть выдвинутым на второй четырехлетний срок. При этом полномочия президента США ограничены двумя сроками по четыре года.