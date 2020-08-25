Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Чай для Навального принес его помощник, про которого все забыли

Чай для Навального принес его помощник, про которого все забыли

 Депутат Госдумы рассказал, кому из россиян ждать выплат на детей к школе

Депутат Госдумы рассказал, кому из россиян ждать выплат на детей к школе
Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

 Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города

Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города
Мясников объяснил, почему рано говорить об "отравлении" Навального

Мясников объяснил, почему рано говорить об "отравлении" Навального

 Экс-премьер Украины: мы потеряли независимость и разрушили экономику страны

Экс-премьер Украины: мы потеряли независимость и разрушили экономику страны
Чай для Навального принес его помощник, про которого все забыли

Чай для Навального принес его помощник, про которого все забыли

 Депутат Госдумы рассказал, кому из россиян ждать выплат на детей к школе

Депутат Госдумы рассказал, кому из россиян ждать выплат на детей к школе
Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

 Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города

Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города
Мясников объяснил, почему рано говорить об "отравлении" Навального

Мясников объяснил, почему рано говорить об "отравлении" Навального

 Экс-премьер Украины: мы потеряли независимость и разрушили экономику страны

Экс-премьер Украины: мы потеряли независимость и разрушили экономику страны
1:30   25 Августа 2020
Политика

Трамп призвал своих сторонников "свести демократов с ума"

Трамп призвал своих сторонников "свести демократов с ума"

Американский президент Дональд Трамп предложил своим сторонникам выкрикивать в честь его выдвижения фразу "еще 12 лет", чтобы "свести с ума" его политических оппонентов. Об этом он заявил на встрече с республиканцами в штате Северная Каролина.

Глава Белого дома в ходе съезда в Шарлотт отметил, что если сторонники республиканцев действительно хотят свести демократов с ума, то они могут скандировать "еще 12 лет".

Трамп накануне набрал достаточное число голосов делегатов съезда для того, чтобы быть выдвинутым на второй четырехлетний срок. При этом полномочия президента США ограничены двумя сроками по четыре года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#выборы #трамп #республиканцы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...