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0:55   25 Августа 2020
Политика

Бывший глава МИД Украины указал на главную проблему страны

Бывший глава МИД Украины указал на главную проблему страны

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин написал, что отсутствие стратегии национальной безопасности является главной проблемой в стране. Об этом сообщила "Европейская правда".

Политик считает, что у Украины нет видения будущего, потому что не определены угрозы и способы их преодоления. По его мнению, Киеву могут помочь три решения для улучшения ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что правительству необходимо собрать полный взгляд на проблемы государства. Он также добавил, что необходимо разделить ответственность за страну.

Бывший глава МИД уверен, что Украине нужно создать "настоящую" стратегию национальной безопасности. Он подчеркнул, что от выполнения этих задач будет зависеть возможность государства отметить следующий День независимости.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #мид #независимость

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