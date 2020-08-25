Чай для Навального принес его помощник, про которого все забыли

Западные кураторы устали от провалов Алексея Навального в России, за которые им приходилось платить, и устроили версию с "отравлением". Об этом заявил политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

"Шарите" опубликовала заявление, в котором говорится, что Навальный был отравлен веществами "из группы ингибиторов холинэстеразы". Минздрав РФ заявлял, что в крови блогера не было обнаружено следов синтетических веществ, включая ингибиторов.

Политолог рассказал, что в немецком первоисточнике используется слово "vergiftung", которое можно перевести как отравление, интоксикация или заражение. По его словам, версия про "отравление" ясно подтверждает, что это могли сделать только из его окружения. Осташко напомнил, что чай Навальному принес его помощник, а бармен не знал, для кого предназначен этот напиток. Об этом пишет ФАН.

Эксперт считает, что оперативные реакции немецких и французских лидеров и направление за Навальным самолета говорит только о спланированной операции, которую организовали западные кураторы Навального, как и его отравление.

"Навальный, по сути, развалил ФБК, ему присудили многомиллионные штрафы по искам — это просто могло надоесть его кураторам, которые в итоге все и должны были оплатить", — считает Осташко.

Очевидно, что за отравлением Навального стоят западные структуры, которые могут использовать фигуру Навального для давления на Россию.