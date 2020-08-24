Депутат Госдумы рассказал, кому из россиян ждать выплат на детей к школе

Выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей к 1 сентября являются социально важной инициативой. Однако получить их смогут не все родители, рассказал первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике, депутат Госдумы РФ Валерий Рязанский.

Депутаты Госдумы и сенаторы направили на отзыв в правительство законопроект, предлагающий ежегодно выплачивать родителям школьников к 1 сентября по 10 тыс. рублей на ребенка, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Скорее всего, эта инициатива не будет реализована, заявил Рязанский в интервью ФБА "Экономика сегодня".

По его словам, государство может поддерживать те семьи, которые не могут сами справиться с такой финансовой задачей. Таким родителям стоит помогать.

"А поддерживать абсолютно все семьи, имеющие в том числе и хороший достаток, не очень справедливо", — отметил депутат.

Рязанский спрогнозировал, что государство будет и дальше помогать выплатами малоимущим семьям. В этом случае власти регионов будут самостоятельно осуществлять процесс.