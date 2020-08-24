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Клинцевич: "отравление" Навального является спланированной спецоперацией

Клинцевич: "отравление" Навального является спланированной спецоперацией

 Карта с "отравлением" Навального разыграна по всем правилам гибридной войны

Карта с "отравлением" Навального разыграна по всем правилам гибридной войны
22:22   24 Августа 2020
Политика

Клинцевич: "отравление" Навального является спланированной спецоперацией

Клинцевич: "отравление" Навального является спланированной спецоперацией

Поставленный немецкими врачами блогеру Алексею Навальному диагноз не вызывает доверия. Об этом сообщил в беседе с изданием "Слово и дело" член Совета Федерации Франц Клинцевич, отметив, что вся история с "отравлением" является сомнительной.

Клинцевич назвал всю ситуацию с отравлением Навального и его транспортировкой в Германию — хорошо проведенной спецоперацией западных спецслужб. По его словам, каждый разумный человек понимает, что российским властям подобные инциденты не нужны.

Сенатор отметил, что российские врачи поставили четкий диагноз, связанный с сахаром и давлением. Однако в германской клинике вдруг нашли отравление.

Если бы в "отравлении" были заинтересованы российские власти, то Навальный вряд ли бы смог пересечь границу, уверен Клинцевич. По его мнению, за "примитивную находчивость" можно похлопать — ведь благодаря ей появился новый серьезный информационный повод на месяц.

"При том, это сделано демонстративно. Даже канцлера так не везли, как Навального. Как специалист в этих вопросах, могу сказать — толковая спецоперация", — заявил Клинцевич в беседе со "Слово и Дело".

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Автор: Кристина Мокроусова
#клинцевич #навальный #отравление

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