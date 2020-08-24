Джефф Монсон: американские спортсмены могли бы многому поучиться у русских

Русские спортсмены достигают отличных результатов, так как используют разные виды тренировок, в том числе еще советские методики, которые не стоит забывать.

Об этом выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» в понедельник, 24 августа, рассказал известный спортсмен, боец смешанных единоборств, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, а также муниципальный депутат города Красногорск Джеффри Уильям Монсон.

По мнению знаменитого бойца, русский спорт в целом лучше американского, и американским спортсменом есть, что перенять у россиян.

Также Монсон заявил, что считает российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова одним из величайших чемпионов.

«Он лучший. Он номер один. Все атлеты начинают с подготовки. От раунда к раунду большинство спортсменов устают. Отличие Нурмагомедова в том, что он сохраняет физическую подготовку и ломает своих соперников. Никто не застрахован от нокаута, но Хабиб сохраняет спокойствие», — поделился Монсон своими впечатлениями.

Родина Хабиба Нурмагомедова Дагестан, по его словам, это столица борьбы, хотя этот регион и нельзя назвать столицей единоборств. Вся культура Дагестана, добавил он, способствует тому, чтобы дети вдохновлялись примером Нурмагомедова и развивались, как спортсмены.

Говоря о ситуации, которая сложилась между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, Джефф Монсон, заявил, что это настоящий конфликт.

«Макгрегор говорил много неуважительных вещей, но все это было для шоу. Хабиб игнорировал до последнего, но Конор перешел на семью и конфликт вышел на новый уровень, — рассказал Монсон. — Нурмагомедов прошел этот этап и больше не ищет конфликта, но Конор пытается заработать деньги и продолжает шоу».

Смешанные боевые искусства ММА – это, по его словам, спорт для всех, и сейчас он находится на таком уровне популярности, что им занимаются все страны. Скорее всего, считает боец, в скором времени ММА включат в Олимпийские игры, но свою роль в этом процессе играет денежный фактор.