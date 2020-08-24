Карта с "отравлением" Навального разыграна по всем правилам гибридной войны

История с вымышленным отравлением блогера Алексея Навального отвечает всем правилам гибридной войны, развернутой Западом против России. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Блогера доставили в немецкую клинику "Шарите", где Навальному диагностировали отравление. По словам Виталия Милонова, вся история с диагнозом является частью операции по "эвакуации" блогера в Европу, а немецкие врачи стали активными участниками этого плана.

"Было сразу ясно, что с точки зрения немецких специалистов, Навальный обязательно будет "отравлен", — заявил Милонов.

Милонов также напомнил, что российские врачи брали у Алексея Навального анализ крови, чтобы понять, было ли на самом деле отравление или же нет. После он добавил, что отечественные специалисты могут выявить и вылечить подобный диагноз не хуже, чем в Германии.

Блогера Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Ему стало плохо во время рейса Томск — Москва. Из-за этого самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Омске, передает ФАН.