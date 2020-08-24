Эксперт Журавлев оценил шансы отмены авиасообщения с Турцией

Увеличение заболеваемости COVID-19 в Турции представляет опасность для большого числа туристов из России. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Турецкое издание Hurriyet ранее сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирает экстренное заседание правительства по вопросу ужесточения антикоронавирусных ограничений в стране. Сейчас в Турции официально фиксируется не менее полутора тысяч новых случаев коронавируса.

По словам Джабарова, летать в Турцию небезопасно, так как "эпидемия COVID-19 пошла в Европе по второму кругу и действует по нарастающей". Такая ситуация ведет к повышению рисков в России и ставит вопрос о новом прекращении авиасообщения с Турцией, считает парламентарий.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с ФБА "Экономика сегодня" согласился с членом Совфеда в том, что ситуация с коронавирусом в Турции создает дополнительные эпидемиологические риски для России.

Что касается отмены авиасообщения, то тут все будет зависеть от скорости увеличения числа инфицированных, подчеркнул эксперт.

"Если рост будет ураганным, то сразу будет отмена авиасообщения. Если его не будет, то возможны полумеры", — объяснил Журавлев.

Он добавил, что остановить россиян сейчас непросто. Перед нами реакция людей на изоляцию и ограничение туристического сообщения, заключил эксперт.