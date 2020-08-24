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21:41   24 Августа 2020
Экономика

Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города

Сенатор Кусайко призвала россиян отложить поездки в турецкие города

Жителям России лучше воздержаться от выезда за рубеж на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в некоторых странах, считает заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Татьяна Кусайко.

Турецкие власти планируют ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. В связи с этим глава государства Реджеп Тайип Эрдоган проведет экстренное заседание кабинета министров в президентском комплексе.

Гражданам РФ стоит задуматься о своем здоровье и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора. Можно путешествовать внутри страны и не рисковать, выезжая за границу, уверена Кусайко.

"Сейчас каждый человек должен ставить в приоритет свое здоровье и здоровье членов своей семьи", — передает слова заместителя председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации издание Nation News.

В настоящий момент на территории Турции регистрируется по полторы тысячи новых случаев коронавируса в сутки. Это достаточно высокий показатель, подчеркнула зампред комитета. Многих туристов такие показатели не смущают, и они не только приезжают в Турцию, но и пренебрегают элементарными мерами предосторожности.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #туристы #пандемия #Кусайко

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