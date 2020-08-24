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 Медики из Омска не обнаружили ингибиторы холинестеразы в крови Навального

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Карта с "отравлением" Навального разыграна по всем правилам гибридной войны
21:33   24 Августа 2020
Общество

Медики из Омска не обнаружили ингибиторы холинестеразы в крови Навального

Медики из Омска не обнаружили ингибиторы холинестеразы в крови Навального

Ингибиторы холинестеразы в крови Алексея Навального, о которых рассказали сотрудники берлинское клиники "Шарите", не были обнаружены медиками в Омске, рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Главу признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) во время обследования в России тщательно проверили на наличие синтетических, наркотических и лекарственных веществ, уточнил специалист. По словам Сабаева, кровь блогера также изучили на присутствие ингибиторов холинестеразы и тест показал отрицательный результат.

"Эвакуация" на Запад Алексея Навального проходит по всем шаблонам гибридной войны, поэтому заявление немецкой клиники "Шарите" об "отравлении" блогера неудивительна. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Автор: Руслан Неглинный
#германия #навальный #сабаев

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