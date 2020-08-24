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21:05   24 Августа 2020
Общество

Россиян в Турции нужно вернуть на родину во избежание вспышки COVID-19

Россиян в Турции нужно вернуть на родину во избежание вспышки COVID-19

Российских туристов, которые отправились на отдых в Турцию, нужно вернуть домой, чтобы не произошла новая вспышка COVID-19 в РФ, считает кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 августа принял решение собрать экстренное заседание кабинета министров в связи со вспышкой коронавируса в стране. Ежедневно в стране фиксируют не менее 1500 новых случаев. Представители кабмина повторно рассмотрят возможность ужесточения ограничительных мер, обязательное ношение масок, соблюдение дистанции и обработку помещений дезинфицирующими средствами.

Зайцев уверен, что в Россию необходимо вернуть всех граждан, пока санитарно-эпидемиологическая обстановка не ухудшилась. Также доктор вспомнил ситуацию, которая сложилась с Италией. Тогда была продлена эвакуация граждан РФ и это обернулось вспышкой коронавируса в России.

" Поэтому сейчас нужно принять более радикальные меры и вызволить наших граждан из Турции в экстренном порядке. Я считаю — это было бы хорошим решением", — призвал Зайцев.

Доктор читает, что с коронавирусом не стоит рисковать, так как в Турции эпидемиологическая обстановка ухудшается. Он призвал россиян соблюдать ограничительные меры, передает "НьюИнформ".

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #зайцев #коронавирус

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