Эксперт назвал жизнеспособной идею переобучения безработных россиян

Инициатива о переквалификации безработных россиян "вполне жизнеспособна", заявил президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда "Эталон" Олег Косырев.

Переобучением граждан займется НКО "Союз WorldSkills", но, по мнению Косырева, даже такая крупная организация не сможет охватить всех граждан России. Вероятно, переквалификация будет происходить в обучающих учреждениях и колледжах. Необходимо подключить все соответствующие центры, чтобы правильно организовать эту инициативу, сообщает телеканал "360". Освоить профессию в достаточно сжатые сроки трудно, поэтому власти намерены переобучить всех желающих до конца декабря этого года.

Данный проект, вероятно, подразумевает обучение на столяра, повара, парикмахера или лесоруба, считает Косырев. В таком случае не потребуется много времени на освоение профессии. Однако вопрос о том, кто будет принимать на работу переобученных сотрудников, остается открытым.