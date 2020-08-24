Украинские СМИ посчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Почти половина украинцев не считает свою страну независимым государством, при этом противоположной точки зрения придерживается не вся вторая половина, а лишь 40,5% участников опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» к 29-ой годовщине независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Об этом в понедельник пишет украинское издание «Корреспондент», приводя данные о том, как Украина распорядилась колоссальным советским наследством за почти три десятилетия незалежности.

Как сообщает газета, территория страны уменьшилась на 7,7% - с 603,7 тысяч квадратных километров в 1990 году до 557,5 тысяч квадратных километров к 2020 году.

При этом численность населения Украины сократилась на 19,2% - с 52 миллионов человек в 1990-м году, до 42 в 2019. Однако фактические потери по этому показателю гораздо больше, так как на подконтрольной Киеву территории страны проживает лишь 37,3 миллиона человек.

Как отмечает автор материала, Украина продолжает терять население, из-за низкой рождаемости в стране. Если в 1990-м году на каждую сотню умерших приходилось 105 новорожденных, то в 2019 году на сто скончавшихся приходится лишь 53 новорожденных.

Государственный долг Украины, которого к моменту обретения Украиной независимости не было вообще, так как весь внешний долг Советского союза взяла на себя Российская Федерация, к 2020 году составил 84,4 миллиарда долларов. При этом ВВП страны в постоянных ценах 1990 года сократился за 29 лет на 34,4% - с 93,5 миллиарда долларов до 61,3 миллиарда долларов.

Не менее удручающую картину представляет собой и украинская армия. Так численность ВС страны сократилась на 63,6% - с примерно 700 тысяч человек, до 255 тысяч человек. При этом Украина потеряла 85,5% своих танков, 73,6 БМП, БТРов и ББМ, 83,9% артиллерийских орудий, 85,7% летательных аппаратов. Ядерное оружие Украина, к счастью, утратила полностью.

Также в медицинской сфере Украина не только не достигла прогресса, она не смогла сохранить даже то, что получила при выходе из СССР.

Количество больниц в стране сократилось более чем на 57% - с 3900 штук до 1670, а число больничных коек на 10 тысяч населения уменьшилось почти на 43%. При этом численность врачей в стране уменьшилось с 227 тысяч до 185 тысяч человек. А численность среднего медицинского персонала сократилась на треть - с 608 тысяч до 414 тысяч сотрудников.

Очень сильно – более чем на 80% - сократилась численность научных работников на Украине: с 313 тысяч человек до примерно 60 тысяч.

В завершение материала автор приводит печальную статистику падения во всех областях украинского производства, которое составляет от 50 до 90%. Единственное, в чем Украина показала рост – это производство подсолнечного масла, выросшее за четверть века на 339% - со 1004 тысяч тонн в 1990-м году до 4412 тысяч тонн в 2016-м. Во всем остальном – строительстве жилья, прокате черных металлов, производстве бытовой техники, тканей, удобрений и продуктов питания страна показывает колоссальное падение.