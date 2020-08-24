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Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

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22:06   24 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Украинские СМИ подсчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Почти половина украинцев не считает свою страну независимым государством, при этом противоположной точки зрения придерживается не вся вторая половина, а лишь 40,5% участников опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» к 29-ой годовщине независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Об этом в понедельник пишет украинское издание «Корреспондент», приводя данные о том, как Украина распорядилась колоссальным советским наследством за почти три десятилетия незалежности.

Как сообщает газета, территория страны уменьшилась на 7,7% - с 603,7 тысяч квадратных километров в 1990 году до 557,5 тысяч квадратных километров к 2020 году.

При этом численность населения Украины сократилась на 19,2% - с 52 миллионов человек в 1990-м году, до 42 в 2019. Однако фактические потери по этому показателю гораздо больше, так как на подконтрольной Киеву территории страны проживает лишь 37,3 миллиона человек.

Как отмечает автор материала, Украина продолжает терять население, из-за низкой рождаемости в стране. Если в 1990-м году на каждую сотню умерших приходилось 105 новорожденных, то в 2019 году на сто скончавшихся приходится лишь 53 новорожденных.

Украинские СМИ посчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Государственный долг Украины, которого к моменту обретения Украиной независимости не было вообще, так как весь внешний долг Советского союза взяла на себя Российская Федерация, к 2020 году составил 84,4 миллиарда долларов. При этом ВВП страны в постоянных ценах 1990 года сократился за 29 лет на 34,4% - с 93,5 миллиарда долларов до 61,3 миллиарда долларов.

Не менее удручающую картину представляет собой и украинская армия. Так численность ВС страны сократилась на 63,6% - с примерно 700 тысяч человек, до 255 тысяч человек. При этом Украина потеряла 85,5% своих танков, 73,6 БМП, БТРов и ББМ, 83,9% артиллерийских орудий, 85,7% летательных аппаратов. Ядерное оружие Украина, к счастью, утратила полностью.

Украинские СМИ посчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

Также в медицинской сфере Украина не только не достигла прогресса, она не смогла сохранить даже то, что получила при выходе из СССР.

Количество больниц в стране сократилось более чем на 57% - с 3900 штук до 1670, а число больничных коек на 10 тысяч населения уменьшилось почти на 43%. При этом численность врачей в стране уменьшилось с 227 тысяч до 185 тысяч человек. А численность среднего медицинского персонала сократилась на треть -  с 608 тысяч до 414 тысяч сотрудников.

Очень сильно – более чем на 80% - сократилась численность научных работников на Украине: с 313 тысяч человек до примерно 60 тысяч.

В завершение материала автор приводит печальную статистику падения во всех областях украинского производства, которое составляет от 50 до 90%. Единственное, в чем Украина показала рост – это производство подсолнечного масла, выросшее за четверть века на 339% - со 1004 тысяч тонн в 1990-м году до 4412 тысяч тонн в 2016-м. Во всем остальном – строительстве жилья, прокате черных металлов, производстве бытовой техники, тканей, удобрений и продуктов питания страна показывает колоссальное падение.

Украинские СМИ посчитали, как Киев использовал доставшийся потенциал СССР

«Ну и напоследок собственно о независимости, а то скажут, что все это необходимые жертвы, ради нее принесенные. 48,6% граждан Украины считают, что наша страна НЕ является независимым государством. Только 40,5% придерживаются противоположной точки зрения (опрос проведен Центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 г.). Все, финиш», — заключает автор.

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Автор: Александр Люблинский
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