Рар: геополитическое противостояние Запада и России вновь обострилось

Неожиданная болезнь российского блогера Алексея Навального на фоне происходящих в Белоруссии событий стала причиной обострения геополитического противостояния России и Запада.

Об этом в понедельник, 24 августа. Пишет издание «Взгляд», приводя мнение политолога из Германии Александра Рара.

«Мы видим, как на наших глазах вновь обострилось геополитическое противостояние Запада и России», — заявил эксперт, добавив, что в европейской прессе произошедшее вызвало настоящую истерику.

Издания в Европе на все лады обвиняют Россию и требуют наказать ее за то, что случилось с Навальным. Кроме того, Запад также может использовать против нашей страны и неутихающие протесты в Белоруссии, считает политолог.

«Запад не хочет упустить шанс нарастить там свое влияние. И обвинения в адрес России в этом контексте могут использоваться для того, чтобы под давлением США некоторые страны шли на жесткие политические акции вроде высылки дипломатов», — отметил Александр Рар.

При этом он добавил, что все политические скандалы последнего времени – это часть большой игры, которые могут оказаться частью большой провокации или общей компании по дискредитации России.

Напомним, ранее в понедельник Австрийское Министерство иностранных дел заявило о высылке российского дипломата, который якобы нарушил Венскую конвенцию о дипотношениях. Как заявил журналистам официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, наша страна готовит ответ на этот наг Австрии. До этого, 19 августа, о высылке посла России сообщила Норвегия.