Журнал «Пресс-служба» анонсировал интенсивный онлайн-курс «PR-прорыв»

«PR-прорыв» – интенсивный базовый онлайн-курс для PR-специалистов. 8 сентября начинается обучение для работников сферы рекламы — в ученики принимаются как совсем новички с нулевым опытом работы, так и начинающие специалисты, проработавшие в профессии до трех лет.

Автор и ведущий курса – главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов. Желающих ожидают пять очных онлайн-уроков, общение с преподавателем курса и другими участниками. В программе — интерактивное взаимодействие и ответы на вопросы.

Курс подойдет PR-специалистам, сотрудникам пресс-служб и пиар-департаментов, пресс-секретарям, специалистам по связям с общественностью государственных структур и коммерческих компаний, которые в профессии недавно и хотели бы выйти на новый уровень в знаниях, навыках и карьере. Полезным обучение окажется и для тех, кто только начинает карьерный путь: Асланов расскажет, как избежать основных ошибок и не «набить шишки».

В какой ситуации нужен онлайн-курс «PR-ПРОРЫВ»:

Вы только начинаете карьеру в сфере Public Relations или работаете недавно, но хотите в короткий срок получить максимум прикладных знаний.

У вас есть некоторые знания о пиаре, но они не структурированы: надо разложить все по полочкам и заполнить некоторые пробелы в профессиональных навыках.

Вы давно закончили обучение по специальности, а сейчас хотелось бы «освежить» знания в памяти и понять, что нового и актуального появилось в сфере PR за последнее время.

Вы остановились по пути на вершины карьерной лестницы не можете пробить «стеклянный потолок».

Вы выгорели в профессиональном смысле и не понимаете, зачем вам все это, сомневаетесь в правильном выборе профессии.

Вам просто нравится познавать новое, так как вы понимаете, что PR-специалист должен учиться всю жизнь.

Вы хотите добиваться максимальных результатов в PR-работе быстрее коллег.

На курсе «PR-прорыв» автор и ведущий продемонстрирует важные инструменты в работе пиарщика с конкретными примерами и рекомендациями их применения, разберет десятки кейсов, чтобы показать механику взаимодействия с аудиторией и различные техники, объяснит, какими навыками в первую очередь должен обладать успешный пиарщик и расскажет, как их освоить.

Вы получите обзор всех самых важных тем, которыми должен владеть PR-профессионал, поймете, что ждет от вас работодатель или заказчик, как правильно «упаковать» и подавать то, что вы продвигаете, а главное – себя. Посмотреть программу онлайн-курса и подать заявку на участие можно тут, или звоните по телефону 8 (495) 540-52-76.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.