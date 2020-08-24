"НьюИнформ": политика Лукашенко не дала загнать "троянского коня" в Минск

Грамотные действия президента Белоруссии Александра Лукашенко не позволят Западу захватить власть в республике тактикой "троянского коня", заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист рассказал изданию "НьюИнформ", что западные страны пытаются провоцировать Белоруссию и Россию. Они перебросили к белорусской границе до 500 военных с целью учений, несмотря на риск распространения коронавируса.

"Сейчас, конечно, особенно тревожит ситуация в Белоруссии. То, о чем много лет говорили — стратегия "троянского коня"", — считает Кнутов.

Тактика "троянского коня" заключается в следующем: страны НАТО с помощью боевых самолетов F-35 и беспилотников скрытно проникнут на территорию противника и внезапно ударят по системе ПВО-ПРО. Кнутов считает, что Запад пытается применить эту стратегию в случае с Белоруссией, но это не сработает, поскольку президент Александр Лукашенко принял оперативные и жесткие меры.

Минобороны республики направит ноту протеста литовской стороне из-за воздушных шаров, которые они запустили против страны. Также Лукашенко приказал военным без предупреждений реагировать на любые нарушения границ Белоруссии.