Омские врачи использовали атропин в первые минуты госпитализации Навального

Омские медики в первые минуты госпитализации блогера Алексея Навального применили атропин, который позже был назначен немецкими врачами.

Об этом заявил медицинский эксперт РИА Новости. Также он отметил, что российские специалисты рассматривали версию о возможном отравлении главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом), но не нашли этому доказательств.

Сотрудники немецкой частной клиники "Шарите", куда самолетом отправили Навального, могут сфальсифицировать результаты анализов блогера, чтобы заявить о наличии яда в его организме, заявил глава межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков.