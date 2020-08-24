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20:34   24 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Делягин предсказал частую смену власти на Украине

Делягин предсказал частую смену власти на Украине

Кто бы не пришел к власти на Украине, если модель управления страной не измениться, жизнь в стране не наладится.

Такое мнение высказал глава Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выступление депутата Верховной рады Виктора Медведчука, который напомнил, что Украина остается единственной бывшей республикой СССР, которая после распада Союза так и не вывела свою экономику на уровень 1990-го года.

Ранее, 24 августа, в день, когда Украина отмечает 29-летие обретения независимости, Медведчук заявил, что сейчас ее экономический провал уже очевиден всем, кроме самого Киева. По итогам 2019 года ВВП Украины составил лишь 65,6% от уровня 1990 года.

Делягин предсказал частую смену власти на Украине

Когда-то Украина производила самые большие транспортные самолеты, конструировала космические корабли, а сейчас она даже не «аграрная страна», а просто «сырьевой придаток Европы и всего мира», подчеркнул Медведчук.

По мнению экономиста Михаила Делягина, главной задачей украинской власти является ликвидация страны, и Киев достаточно эффективно эту цель преследует.

«Еще раз доказывая этим, что фашизм нерентабелен по определению. Медведчук просто повторяет очевидные вещи», — отметил эксперт.

 Власть в стране может быть любой, так как модель управления государством не меняется – и это основная проблема Украины, считает Делягин. Страна не может выйти из кризиса именно из-за существующей модели управления, и пока так продолжается жизни там не будет.

Делягин предсказал частую смену власти на Украине

«Товарищ Зеленский свою миссию выполнил и передал активы Украины под управление Запада, под управление организаторов фашистского переворота, с чем Порошенко не смог справиться. Поэтому я не исключу, что власть может смениться. И еще много раз», — отметил он.

Киев уже разорвал все связи с Москвой и в ближайшее время не предвидится никакого сотрудничества. Партнерские отношения смогут вернуться только если власть перейдет к украинскому народу, но в планы руководства «фашистской Украины» это не входит, поэтому страна не способна к переменам.

«Зачем же тогда они революцию на Украине делали? Уж точно не для того, чтобы отдать власть народу», — заключил экономист.

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Автор: Александр Люблинский
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