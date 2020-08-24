Le Figaro: гиперзвуковое оружие РФ сможет пробить любую оборону

Французское издание Le Figaro в новой статье сравнило российский, китайский и американский подход к гиперзвуковому оружию. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Журналисты подчеркивают, что у каждой державы в этом отношении свой путь: что же касается России, основное внимание уделяется стратегическим боеприпасам с атомными боеголовками.

«С помощью не поддающихся перехвату ядерных ракет Россия сможет пробить любую оборону и нанести удар по любой цели», — пишет Le Figaro.

Китай, разрабатывающий гиперзвуковые ракеты DF17, намерен с их помощью продолжать укрепление лидерства в акватории Южно-Китайского моря. Если же после затяжного экономического конфликта КНР и Соединенных Штатов в регион прилетят американские истребители, то Пекин сможет ответить на агрессию Вашингтона своим гиперзвуковым оружием.

США намерены с помощью технологии гиперзвука пробивать защиту российских ЗРК С-400 и других подобных систем. Справедливо отметить, что США начали разработку своих гиперзвуковых боеголовок на несколько лет позже России. Например, к началу работ над американской Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) российские ракеты уже были созданы и протестированы.

В январе 2020 года генерал ВС США Джон Хайтен заявил, что десять лет назад Штаты лидировали в области гиперзвукового вооружения, а сейчас вынуждены конкурировать с другими странами. Военный напомнил о существовании в США двух проектов по созданию гиперзвукового оружия HTV-1 и HTV-2 в рамках программы DARPA, но разработки «не сработали».

«Мы начали многолетние исследования этих провалов, а затем закрыли программы. Ускоряются не таким образом!», — заявил в Пентагоне заместитель главы комитета начальников штабов ВС США Хайтен.

Глава Пентагона Марк Эспер в декабре 2019 года констатировал, что США оказались «в роли догоняющего» в области гиперзвука. В том же месяце министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о готовности гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» стать на вооружение в военных частях российской армии. Скорость ракет «Авангард» составляет более 20 Махов — это около 24 тысяч километров в час.

Одновременно с «Авангардом», способным подорвать защиту вражеских средств противоракетной обороны, ипытания прошли ракеты «Кинжал», способные уничтожить авиацию противника. Также в арсенале РФ гиперзвуковые ракеты «Циркон», которыми вооружают корабли.

Пока что у России достаточно способов использовать гиперзвук в разных целях, но на вышеуказанных достижениях отечественный военно-промышленный комплекс не останавливается. Недавно госкорпорация «Ростех» приступила к летным испытаниям новейшей управляемой гиперзвуковой ракеты «Булат»: она предназначена для атаки легкобронированной и небронированной вражеской техники.

Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин объяснял, что технологии обнаружения истребителей-«невидимок» (стелс-авиация) в США развивается в том числе с целью перехвата российских гиперзвуковых «Авангардов». Обычные радары не могут определить эти ракеты из-за сверхскоростных характеристик.