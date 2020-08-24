Кошкин: фильм "Шугалей-2" несет большой познавательный заряд

Доктор политических наук заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин положительно оценил выход второй части фильма "Шугалей" как для общества, так и для самих удерживаемых в Ливии российских социологов.

Сиквел "Шугалея" выйдет в кинотеатрах России осенью этого года. Показ фильмов, обращающих внимание общества на подобные проблемы, — важный шаг для отечественного кинематографа, заявил Андрей Кошкин в беседе с изданием Nation News.

Картина позволяет не разбирающемуся в политике человеку наглядно разъяснить суть проблемы ливийского общества, используя художественный язык кино, добавил эксперт.

Молодежи будет особенно полезно посмотреть этот фильм, так как он несет "большой познавательный заряд". Благодаря красочно и динамично рассказанной истории зритель в полной мере может погрузиться в обстановку безвластия в Ливии.

"Фильм несет большой познавательный заряд, особенно для молодежи. Но в то же время, мы понимаем, что наш герой фильма находится там в застенках, он нуждается в помощи, поддержке, в содействии всех структур", — отметил эксперт.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана незаконно удерживают в ливийской тюрьме "Митига". За более чем годовалый срок заточения им до сих пор не было предъявлено официальных обвинений. Россияне находились на территории Ливии законно и проводили социологические опросы.