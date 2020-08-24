Россиян призвали не пренебрегать здоровьем и отказаться от поездок в Турцию

Россиянам следует отказаться от поездок в Турцию из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением COVID-19. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

В интервью "Слово и Дело" Федоров отметил, что российские туристы, которые отправляются на отдых в Турцию во время пандемии коронавирусной инфекции, являются "авантюристами".

Также парламентарий подчеркнул, что вдобавок к сложной эпидемиологической обстановке турецкие власти занижают статистику по количеству заболевших COVID-19, чтобы привлечь на курорты больше туристов.

"Понятно, что турецкие власти пытаются каким-то образом сделать так, чтобы там не было сотен тысяч больных и тысяч умерших. Но самый лучший способ здесь – закрыть границы и не пускать никого", - ответил Федоров журналистам издания.

Депутат призвал российских граждан придерживаться режима самоизоляции и не рисковать здоровьем, отправляясь за границу.