Александр Рар о борьбе США против СП-2: американцы зашли слишком далеко
Заморозка строительства российского газопровода «Северный поток-2» превратит Евросоюз в вассала США, поэтому европейцы будут бороться за этот проект до последнего.
Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал немецкий политолог Александр Рар.
В частности, он отметил полную несостоятельность американских аргументов против российского газопровода. Первый из этих аргументов, якобы существующая «российская угроза», пришла, по словам Рара, «из позавчерашнего дня», и он не работал даже в годы «холодной войны». При этом европейцы понимают лучшим способом снять разрядить отношения в условиях геополитической напряженности – это партнерство и торговля.
Вторым аргументом США против «Северного потока-2» является украинский транзит российского газа в Европу, однако он тоже не имеет смысла, так как поставки газа через территорию Украины продолжаются, согласно условиям соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом». Единственным, что может стать помехой этому транзиту – это аварийное состояние украинской газотранспортной системы, но этом проблемы Киева.
«Ищите деньги на модернизацию (трубы), если, конечно, вы не хотите вообще отказаться от этого бизнеса. Может быть, кстати, в сотрудничестве с российскими компаниями – тогда вообще все проблемы решаются», — добавил политолог из Германии.
Европа, осознавая, что американские аргументы против СП-2 полностью несостоятельны, а шантаж при этом уже вышел за все мыслимые границы, почти полным составом требует от Штатов прекратить давление по поводу его достройки, грозя, что в противном случает могут вступить в силу далеко идущие последствия.
«Европейцы не могут себе позволить терпеть такой шантаж. Американцы зашли слишком далеко. И дело не только в «Северном потоке-2». Мы знаем, что они хотят продавать свой сжиженный газ в Европу – и выдавить оттуда не только российский, но и норвежский газ», — напомнил Рар.
Если европейцы не устоят в этом вопросе и поддадутся на шантаж американцев, вскоре им запретят иметь дело с Китаем, считает политолог.
«Уже начинают говорить: не покупайте TikTok, не покупайте продукцию Huawei, или мы на вас наложим санкции. А завтра еще что-нибудь могут придумать. Извините, но европейцы не вассалы американцев, и ситуация в Европе не такая, как в 1950-е – 1960-е годы», — предостерег Александр Рар европейцев в заключение беседы.