Монсон рассказал о мотивации движения BLM

Движение Balck Lives Matter (BLM) — попытка черного населения сравнять жизненные условия с белым. Такое мнение высказал борец смешанных единоборств, муниципальный депутат Красногорска Джеффри Монсон во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

«У меня часто спрашивали соседи, почему черный народ бастует, сражается с белыми в США. Все началось с убийства черного гражданина белым полицейским. Расовая напряженность росла столетиями с самого начала истории США. Цветные люди всегда были лишены многих привилегий — ни медицины, ни образования, ни жилья. Они хотят справедливости», — рассказал он.

По словам Монсона, 99% населения США — рабочий класс. Причем в него входят люди всех национальностей и рас, и все они хотят жить в равных условиях.

«Эти люди платят налоги, работают, строят дороги и все остальное. Нужно держать в голове, что все хотят жить в одинаковых условиях, получать медицину и хорошее образование. Я не считаю, что это справедливо давать кому-либо какие-то преимущества - ни у кого не должно быть привилегий, все должны оценивать по навыкам и тому, что человек может привнести в то или иное дело. Нужно менять в другому направлении, так как многие черные и белые живут в нищих условиях», — объяснил спортсмен.

Джеффри Монсон уверен, что мнимая борьба между расами удобна для правительства США.

«Она отвлекает от основных проблем, которых требуют люди», — заявил спикер.

При этом уровень жизни в США, выше чем в России, добавляет депутат. Однако у российского народа совсем другие ценности, он более человечный, что, по мнению Монсона, намного важнее.

«Россияне могут сказать, смотрите — это моя замечательная квартира, но американец так не подумает. Ему не будет это казаться дорогим. В США у меня был больше дом, чем здесь, дороже машина и еще много других материальных ценностей. Но я променял все это на жизнь в России, потому что здесь люди настоящие», — объяснил гость эфира.

Ранее Джеффри Монсон объяснил, почему видит политический подтекст в решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить участвовать в Олимпийских играх спортсменам из России.