ФБК боится "пинка" от Германии из-за Навального: Ремесло о молчании Charite
Берлинская больница Charite не предоставляет оперативные сводки о состоянии блогера Алексея Навального, транспортированного из Омска.
Затишье в рядах окружения Навального — результат следования "двойной морали", заявил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Так называемые "оппозиционеры" понимают, что в Германии за привычные неадекватные выходки можно получить "пинка", отметил собеседник Nation News.
"В Германии СМИ не будут их жалеть. Поэтому они активно гасят эту тему", — заявил Ремесло.
Алексей Навальный пожаловался на свое самочувствие 20 августа в самолете, который следовал из Томска в Москву. Блогера экстренно госпитализировали в омскую больницу. После стабилизации состояния пациента транспортировали в немецкую клинику Charite.
Навальный на протяжении длительного времени принимал антидепрессанты. Его коллеги из ФБК (признан иноагентом) предупреждали основателя фонда о пагубных последствиях рецептурного медикамента.