Берлинская больница Charite не предоставляет оперативные сводки о состоянии блогера Алексея Навального, транспортированного из Омска.

Затишье в рядах окружения Навального — результат следования "двойной морали", заявил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Так называемые "оппозиционеры" понимают, что в Германии за привычные неадекватные выходки можно получить "пинка", отметил собеседник Nation News.

"В Германии СМИ не будут их жалеть. Поэтому они активно гасят эту тему", — заявил Ремесло.

Алексей Навальный пожаловался на свое самочувствие 20 августа в самолете, который следовал из Томска в Москву. Блогера экстренно госпитализировали в омскую больницу. После стабилизации состояния пациента транспортировали в немецкую клинику Charite.

Навальный на протяжении длительного времени принимал антидепрессанты. Его коллеги из ФБК (признан иноагентом) предупреждали основателя фонда о пагубных последствиях рецептурного медикамента.