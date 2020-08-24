Спортсмен Монсон вступился за «социалиста» Берни Сандерса

Кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса прозвали социалистом за то, что он хотел предоставить людям свободу и выступал против войны. Такое мнение во время онлайн-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 24 августа, высказал спортсмен и муниципальный депутат Красногорска от партии «Единая Россия» Джефф Монсон.

Монсон, будучи сторонником марксизма-ленинизма и последователем идей Льва Троцкого, заметил, что в Соединенных Штатах слова «коммунизм» и «социализм» расцениваются как ругательные, поскольку правительство хочет добиться полного контроля над населением. Так, Берни Сандерс невольно стал объектом критики со стороны оппонентов, обвинивших его в оправдании преступлений коммунизма и голосовании против мер по контролю за оружием.

«Люди понимают, что могут иметь больше свобод, нормально жить, но им не дают этого. СМИ выставляют коммунизм и социализм в плохом свете. Кандидат в президенты Берни Сандерс продвигал идеи против войны, был за людей, предлагал бесплатную медицину и образование, но его кампанию разрушили. Его оппоненты назвали его социалистом», — говорит боец смешанных единоборств.

Кроме того, Джеффри Монсон напомнил о выборах 2016 года, когда Демократическая партия попыталась противодействовать продвижению Сандерса в качестве кандидата, выбрав своим представителем Хиллари Клинтон. По мнению Монсона, это произошло из-за нежелания что-либо менять в американской политике.

«Когда люди действительно хотят изменений, как этого желал Сандерс, проще для оппонентов назвать его социалистом, потому что люди в США не привыкли к тем вещам, которые должны быть гарантированы изначально. Каждая страна в мире гарантирует медицинскую страховку для народа кроме США, в которых этого нет. Потому что бесплатная медицина и образование, по их мнению, означает лишь лень и нежелание что-то делать. [Кандидат в президенты США от Демпартии Джо] Байден этого не хочет, он планирует оставить все, как есть», — объясняет депутат ЕР.

Комментируя победу действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах 2016 года, Джефф Монсон отметил, что народное решение было, прежде всего, обусловлено той самой усталостью от однообразия и желанием перемен.

«Это было ужасно. Я был шокирован, когда это произошло, но понимаю, почему это произошло. Трампа выбрали, потому что предложил нечто другое. Он никогда не был политиком, но был бизнесменом. Он доказал, что он бизнесмен и работает на корпорации, а не на народ. Он о нем не заботится», — считает участник онлайн-эфира.

Вместе с тем, сейчас рядовые граждане Трампа активно поддерживают. В предвыборной гонке американский лидер уступает главному оппоненту Джо Байдену от 4 до 8%, тогда как месяц назад эта цифра колебалась от 10 до 15%. Однако, по мнению Монсона, такая поддержка президента происходит от умения бизнесмена понравиться обычным людям и говорить с ними на одном языке.

«Богатые люди поддерживают Трампа, потому что при нем они платят меньше налогов. Но ирония в том, что самый бедный класс США и самые необразованные люди будут голосовать за Трампа вне зависимости от того, что он делает. Точнее не делает. Они слепо голосуют, не зная его политики и действий. Он говорит на их языке и отдает им свои голоса, вне зависимости от расы, пола, разрешает им говорить, критикует богатых людей, и это нравится обычным людям», — не сомневается депутат.

8 апреля сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс заявил о решении выйти из предвыборной гонки политиков-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США.

«Сегодня я приостанавливаю свою предвыборную кампанию. Но, несмотря на завершение кампании, борьба за справедливость продолжается», — написал он в Twitter.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020

Кроме того, Сандерс обратился к сторонникам в прямом эфире на сайте предвыборного штаба. В ходе выступления сенатор назвал Джо Байдена «достойным человеком», с которым он готов сотрудничать.