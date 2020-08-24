Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Омские врачи использовали атропин в первые минуты госпитализации Навального

Омские врачи использовали атропин в первые минуты госпитализации Навального

 Россия задала мировой тренд на покупку золота

Россия задала мировой тренд на покупку золота
Делягин предсказал частую смену власти на Украине

Делягин предсказал частую смену власти на Украине

 День независимости Украины: цирк Шапито, кривой герб и националисты

День независимости Украины: цирк Шапито, кривой герб и националисты
Le Figaro: гиперзвуковое оружие РФ сможет пробить любую оборону

Le Figaro: гиперзвуковое оружие РФ сможет пробить любую оборону

 "НьюИнформ": политика Лукашенко не дала загнать "троянского коня" в Минск

"НьюИнформ": политика Лукашенко не дала загнать "троянского коня" в Минск
Омские врачи использовали атропин в первые минуты госпитализации Навального

Омские врачи использовали атропин в первые минуты госпитализации Навального

 Россия задала мировой тренд на покупку золота

Россия задала мировой тренд на покупку золота
Делягин предсказал частую смену власти на Украине

Делягин предсказал частую смену власти на Украине

 День независимости Украины: цирк Шапито, кривой герб и националисты

День независимости Украины: цирк Шапито, кривой герб и националисты
Le Figaro: гиперзвуковое оружие РФ сможет пробить любую оборону

Le Figaro: гиперзвуковое оружие РФ сможет пробить любую оборону

 "НьюИнформ": политика Лукашенко не дала загнать "троянского коня" в Минск

"НьюИнформ": политика Лукашенко не дала загнать "троянского коня" в Минск
19:34   24 Августа 2020
Весь мир

Спортсмен Монсон вступился за «социалиста» Берни Сандерса

Спортсмен Монсон вступился за «социалиста» Берни Сандерса

Кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса прозвали социалистом за то, что он хотел предоставить людям свободу и выступал против войны. Такое мнение во время онлайн-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 24 августа, высказал спортсмен и муниципальный депутат Красногорска от партии «Единая Россия» Джефф Монсон.

Монсон, будучи сторонником марксизма-ленинизма и последователем идей Льва Троцкого, заметил, что в Соединенных Штатах слова «коммунизм» и «социализм» расцениваются как ругательные, поскольку правительство хочет добиться полного контроля над населением. Так, Берни Сандерс невольно стал объектом критики со стороны оппонентов, обвинивших его в оправдании преступлений коммунизма и голосовании против мер по контролю за оружием.

«Люди понимают, что могут иметь больше свобод, нормально жить, но им не дают этого. СМИ выставляют коммунизм и социализм в плохом свете. Кандидат в президенты Берни Сандерс продвигал идеи против войны, был за людей, предлагал бесплатную медицину и образование, но его кампанию разрушили. Его оппоненты назвали его социалистом», — говорит боец смешанных единоборств.

Кроме того, Джеффри Монсон напомнил о выборах 2016 года, когда Демократическая партия попыталась противодействовать продвижению Сандерса в качестве кандидата, выбрав своим представителем Хиллари Клинтон. По мнению Монсона, это произошло из-за нежелания что-либо менять в американской политике.

«Когда люди действительно хотят изменений, как этого желал Сандерс, проще для оппонентов назвать его социалистом, потому что люди в США не привыкли к тем вещам, которые должны быть гарантированы изначально. Каждая страна в мире гарантирует медицинскую страховку для народа кроме США, в которых этого нет. Потому что бесплатная медицина и образование, по их мнению, означает лишь лень и нежелание что-то делать. [Кандидат в президенты США от Демпартии Джо] Байден этого не хочет, он планирует оставить все, как есть», — объясняет депутат ЕР.

Комментируя победу действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах 2016 года, Джефф Монсон отметил, что народное решение было, прежде всего, обусловлено той самой усталостью от однообразия и желанием перемен.

Спортсмен Монсон вступился за Бени Сандерса, которого прозвали социалистом

«Это было ужасно. Я был шокирован, когда это произошло, но понимаю, почему это произошло. Трампа выбрали, потому что предложил нечто другое. Он никогда не был политиком, но был бизнесменом. Он доказал, что он бизнесмен и работает на корпорации, а не на народ. Он о нем не заботится», — считает участник онлайн-эфира.

Вместе с тем, сейчас рядовые граждане Трампа активно поддерживают. В предвыборной гонке американский лидер уступает главному оппоненту Джо Байдену от 4 до 8%, тогда как месяц назад эта цифра колебалась от 10 до 15%. Однако, по мнению Монсона, такая поддержка президента происходит от умения бизнесмена понравиться обычным людям и говорить с ними на одном языке.

«Богатые люди поддерживают Трампа, потому что при нем они платят меньше налогов. Но ирония в том, что самый бедный класс США и самые необразованные люди будут голосовать за Трампа вне зависимости от того, что он делает. Точнее не делает. Они слепо голосуют, не зная его политики и действий. Он говорит на их языке и отдает им свои голоса, вне зависимости от расы, пола, разрешает им говорить, критикует богатых людей, и это нравится обычным людям», — не сомневается депутат.

8 апреля сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс заявил о решении выйти из предвыборной гонки политиков-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США.

«Сегодня я приостанавливаю свою предвыборную кампанию. Но, несмотря на завершение кампании, борьба за справедливость продолжается», — написал он в Twitter.

Кроме того, Сандерс обратился к сторонникам в прямом эфире на сайте предвыборного штаба. В ходе выступления сенатор назвал Джо Байдена «достойным человеком», с которым он готов сотрудничать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Каролина Зулкарнаева
#сша #предвыборная кампания #байден #трамп #клинтон #сандерс #предвыборная гонка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...