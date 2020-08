Кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса прозвали социалистом за то, что он хотел предоставить людям свободу и выступал против войны. Такое мнение во время онлайн-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 24 августа, высказал спортсмен и муниципальный депутат Красногорска от партии «Единая Россия» Джефф Монсон.

Монсон, будучи сторонником марксизма-ленинизма и последователем идей Льва Троцкого, заметил, что в Соединенных Штатах слова «коммунизм» и «социализм» расцениваются как ругательные, поскольку правительство хочет добиться полного контроля над населением. Так, Берни Сандерс невольно стал объектом критики со стороны оппонентов, обвинивших его в оправдании преступлений коммунизма и голосовании против мер по контролю за оружием.

Кроме того, Джеффри Монсон напомнил о выборах 2016 года, когда Демократическая партия попыталась противодействовать продвижению Сандерса в качестве кандидата, выбрав своим представителем Хиллари Клинтон. По мнению Монсона, это произошло из-за нежелания что-либо менять в американской политике.

Комментируя победу действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах 2016 года, Джефф Монсон отметил, что народное решение было, прежде всего, обусловлено той самой усталостью от однообразия и желанием перемен.

Вместе с тем, сейчас рядовые граждане Трампа активно поддерживают. В предвыборной гонке американский лидер уступает главному оппоненту Джо Байдену от 4 до 8%, тогда как месяц назад эта цифра колебалась от 10 до 15%. Однако, по мнению Монсона, такая поддержка президента происходит от умения бизнесмена понравиться обычным людям и говорить с ними на одном языке.

8 апреля сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс заявил о решении выйти из предвыборной гонки политиков-демократов, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

Кроме того, Сандерс обратился к сторонникам в прямом эфире на сайте предвыборного штаба. В ходе выступления сенатор назвал Джо Байдена «достойным человеком», с которым он готов сотрудничать.

I know Bernie well. He’s a good man, a great leader, and one of the most powerful voices for change in our country. And it’s hard to sum up his contributions to our politics in one, single tweet. So I won’t try to. https://t.co/Z6OkCDWFNm