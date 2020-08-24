Кедми о преимуществе президента РФ: Путина невозможно спровоцировать

Президент России Владимир Путин готов в случае необходимости применить силу, но в разумных пределах, при этом его невозможно спровоцировать на необдуманные силовые методы, поэтому его политика всегда удивляет Запад.

О том, почему политика российского руководства всегда удивляет и всегда будет удивлять его западных коллег, в эфире телеканала Iton TV рассказал политолог и военный эксперт из Израиля Яков Кедми.

По его словам, искаженные представления о президенте РФ и западная пропаганда заставляют думать, что «Путин вот-вот ударит», однако этого не происходит, так как реальная позиция российского лидера в коне отличается от того, что о нем думают на Западе.

«Невозможно Путина спровоцировать на необдуманные, резкие силовые методы. Он готов применять силу – Сирия это показала. Но разумную, с определенными целями», — отметил Кедми.

Хорошим примером этому, по словам израильского эксперта, являются отношения с Турцией, которые уже два раза из-за сирийских событий становились очень напряженными. Но на сегодняшний день Анкара «супер-лояльна» по отношению к Москве, так как у них много общих интересов – и эта ситуация наглядно демонстрирует результаты разумной политики президента РФ. То же самое, по мнению Кедми, можно сказать и о Венесуэле, легитимный президент которой Николас Мадуро сохранил этот пост без российского вмешательства, а также и о Белоруссии, где до сих пор не утихают протесты.

«Все разговоры о том, что завтра «зеленые человечки» появятся в Минске, бессмысленны», — подчеркнул эксперт.

Также он напомнил, что Россия, в отличие от Запада, никогда не приводила к власти в сопредельных странах «своих» президентов.

Российское руководство проводит политику, которая основывается на том, что власти соседних стран осознают преимущества хороших отношений с Москвой и последствия их разрыва. Благодаря этому, Белоруссия остается едва ли не самой благополучной бывшей советской республикой, считает Кедми.