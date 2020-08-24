Кедми о преимуществе президента РФ: Путина невозможно спровоцировать
Президент России Владимир Путин готов в случае необходимости применить силу, но в разумных пределах, при этом его невозможно спровоцировать на необдуманные силовые методы, поэтому его политика всегда удивляет Запад.
О том, почему политика российского руководства всегда удивляет и всегда будет удивлять его западных коллег, в эфире телеканала Iton TV рассказал политолог и военный эксперт из Израиля Яков Кедми.
По его словам, искаженные представления о президенте РФ и западная пропаганда заставляют думать, что «Путин вот-вот ударит», однако этого не происходит, так как реальная позиция российского лидера в коне отличается от того, что о нем думают на Западе.
«Невозможно Путина спровоцировать на необдуманные, резкие силовые методы. Он готов применять силу – Сирия это показала. Но разумную, с определенными целями», — отметил Кедми.
Хорошим примером этому, по словам израильского эксперта, являются отношения с Турцией, которые уже два раза из-за сирийских событий становились очень напряженными. Но на сегодняшний день Анкара «супер-лояльна» по отношению к Москве, так как у них много общих интересов – и эта ситуация наглядно демонстрирует результаты разумной политики президента РФ. То же самое, по мнению Кедми, можно сказать и о Венесуэле, легитимный президент которой Николас Мадуро сохранил этот пост без российского вмешательства, а также и о Белоруссии, где до сих пор не утихают протесты.
«Все разговоры о том, что завтра «зеленые человечки» появятся в Минске, бессмысленны», — подчеркнул эксперт.
Также он напомнил, что Россия, в отличие от Запада, никогда не приводила к власти в сопредельных странах «своих» президентов.
Российское руководство проводит политику, которая основывается на том, что власти соседних стран осознают преимущества хороших отношений с Москвой и последствия их разрыва. Благодаря этому, Белоруссия остается едва ли не самой благополучной бывшей советской республикой, считает Кедми.
«Сегодня ни одна бывшая советская республика недееспособна как независимое государство. Она должна либо прицепиться к хозяину, который будет давать подачки, или иметь нормальные отношения с Россией, — подчеркнул эксперт. — После Лукашенко в Белоруссии найдутся люди, которые будут вести разумную политику. Но это не будут люди, которых поставят из Москвы».