Омские врачи направят берлинским коллегам биоматериалы Навального

Специалисты немецкой клиники Charite получат от врачей из Омской БСМП №1 образцы биоматериалов и результаты лабораторных исследований блогера Алексея Навального.

МРТ Навального уже направлено в берлинскую клинику, в которой он пребывает в искусственной коме. Об этом сообщили в Минздраве Омской области.

Российские врачи получили в ответ от немецких коллег письмо со словами благодарности за сотрудничество и содействие в диагностике Навального.

Ранее эксперт Федерального агентства новостей, политолог Сергей Марков, предположил, что сотрудники немецкой клиники могут сфабриковать результаты анализов блогера. В понедельник, 24 августа, врачи из берлинского госпиталя Charite подтвердили диагноз отравления у Навального.