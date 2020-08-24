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17:59   24 Августа 2020
Общество

Зритель узнает о спонсорах террористов в Ливии: Рожин о фильме "Шугалей-2"

Зритель узнает о спонсорах террористов в Ливии: Рожин о фильме "Шугалей-2"

Фильм "Шугалей" и его продолжение заложат фундамент защиты российских ученых-социологов, которых уже более года удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" в Ливии. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Первая часть фильма "Шугалей" рассказывает о непростой ситуации, заложниками которой стали российские ученые Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. С мая прошлого года их удерживают в заточении, не предъявив никаких обвинений. В сентябре выйдет вторая часть фильма, которая, как обещают создатели картины, будет еще более захватывающей.

Как отметил в беседе с журналистами "НьюИнформ" главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" и военный эксперт Борис Рожин, фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" расширяют кругозор обывателей.

"Обычный гражданин узнает для себя новые факты, а затем может самостоятельно углубиться в вопрос и проводить аналитику. Таким образом, безусловно, подобные фильмы расширяют кругозор обычного человека", - отметил Рожин.

По словам военного эксперта, российских социологов после выхода таких фильмов удастся скорее освободить.

"Фильмы станут кирпичиками в фундаменте защиты социологов и ускорят процесс их освобождения из "Митиги", - уверен журналист.

Рожин также добавил, что фильм "Шугалей" произвел на него большое впечатление. Картина дала представление о том, что творится сейчас в Ливии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#Шугалей #рожин #шугалей 2

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