Зритель узнает о спонсорах террористов в Ливии: Рожин о фильме "Шугалей-2"

Фильм "Шугалей" и его продолжение заложат фундамент защиты российских ученых-социологов, которых уже более года удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" в Ливии. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Первая часть фильма "Шугалей" рассказывает о непростой ситуации, заложниками которой стали российские ученые Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. С мая прошлого года их удерживают в заточении, не предъявив никаких обвинений. В сентябре выйдет вторая часть фильма, которая, как обещают создатели картины, будет еще более захватывающей.

Как отметил в беседе с журналистами "НьюИнформ" главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" и военный эксперт Борис Рожин, фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" расширяют кругозор обывателей.

"Обычный гражданин узнает для себя новые факты, а затем может самостоятельно углубиться в вопрос и проводить аналитику. Таким образом, безусловно, подобные фильмы расширяют кругозор обычного человека", - отметил Рожин.

По словам военного эксперта, российских социологов после выхода таких фильмов удастся скорее освободить.

"Фильмы станут кирпичиками в фундаменте защиты социологов и ускорят процесс их освобождения из "Митиги", - уверен журналист.

Рожин также добавил, что фильм "Шугалей" произвел на него большое впечатление. Картина дала представление о том, что творится сейчас в Ливии.