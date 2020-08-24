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17:54   24 Августа 2020
Политика

Немецкая клиника "Шарите" озвучила результаты анализов Навального

Немецкая клиника "Шарите" озвучила результаты анализов Навального

Клинические исследования показали отравление веществом, название которого доподлинно неизвестно, сообщила немецкая больница "Шарите".

Проводятся исследования анализов блогера Алексея Навального, которого экстренно транспортировали в Германию. Несмотря на предварительные результаты исследований немецких врачей, точное вещество еще не выявлено.

Член Совета Федерации Сергей Цеков ранее высказал мнение относительно "отравления" Навального. Эксперт опроверг необходимость "эвакуации", которая больше похожа на побег в Европу. Он подчеркнул, что важно понять, кто захотел сделать "жертву" из основателя ФБК (признан иноагентом), сообщает ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #цеков #шарите

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