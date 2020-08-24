Республика Коми готова проголосовать за партию «Родина»

Большинство жителей Коми готовы поддержать партию «Родина» на предстоящих выборах в региональный Государственный совет. Результаты опроса в Telegram-канале «КОМИ ТЕЛЕГА» показывают, что избиратели отдают предпочтение «Родине», а «Единая Россия» и КПРФ уходят на второе и третье места.

Лидер регионального отделения партии Александр Пасечник считает, что «Родина» вполне заслуженно получила одобрение жителей Коми. Этому поспособствовала активная работа с избирателями и внимание к общественно-значимому событию.

«На мой взгляд, мы провели очень активную работу за последние месяцы. Встречались с людьми, обговаривали все моменты. Им понравилась наша программа», — заявил Пасечник «Политике Сегодня».

Кроме того, партия «Родина» фактически единственная уделила внимание местным жителям и так масштабно поздравила их с Днем республики. В честь 99-летия был запущен фейерверк, заметный даже из космоса. Аналогичное число красочных разрывов наблюдали в небе жители Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Печоры и других городов.

Запрос на политическое обновление — еще одна причина для повышенного интереса к «Родине». Пасечник полагает, что люди устали от традиционных партий, не меняющих свою повестку из года в год.

«Естественно присутствует усталость жителей от других парламентских партий, которые уже немножко утомили людей. В Коми не видят результатов их деятельности, поэтому и надеются, что новые люди смогут, наконец, внести положительные изменения в нашу жизнь», — подчеркнул глава регионального отделения «Родины».

Поспорить за право отстаивать интересы избирателей с другими политическими силами от партии «Родина» выдвинулись 78 человек. Пасечник полагает, что кандидатура Максима Шугалея во главе и без того внушительного списка делает партию серьезным конкурентом на выборах.

Решение о выдвижении Шугалея в Госсовет Коми в партии приняли, учитывая его осведомленность в проблемах республики. До поездки в Ливию Шугалей занимался в Коми опросами общественного мнения.

Миссия в африканскую страну с аналогичной целью привела Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана к положению бесправных узников в частной ливийской тюрьме «Митига». Ученых похитили в мае 2019 года на подконтрольной Правительству национального согласия территории. Российские дипломаты добиваются их освобождения.

Единый день голосования в России назначен на воскресенье, 13 сентября 2020 года.