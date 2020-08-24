Прокуратура просит суд узнать в Омске диагноз Навального

Прокуратура попросила суд, рассматривающий дело в отношении блогера Алексея Навального о клевете, узнать его диагноз у омских врачей.

Представитель прокуратуры подал ходатайство об истребовании диагноза Навального из омской больницы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие обвиняет Навального в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Блогер 2 июня прокомментировал видеоролик, в котором участвовал пенсионер, словами, порочащими честь и достоинство ветерана. Навальный не признал свою вину. Ему грозит штраф или обязательные работы.

Инцидент произошел утром 20 августа, когда Навальный летел из Томска в Москву. Блогеру стало плохо на борту самолета. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Утром 22 августа он был транспортирован в немецкую клинику. Эксперт предположил, что блогер хочет совершить побег за границу.