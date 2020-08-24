«Сильную Россию» озадачила забота немецких властей о Навальном

Власти Германии оказывают медицинскую помощь блогеру Алексею Навальному, но отказывают в лечении бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей. Об этом «Политике Сегодня» заявил лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Безусловно, как и любому больному человеку, мы желаем Навальному скорейшего выздоровления и сочувствуем. Но в чем причина такой избирательности немецких властей? Чем они руководствуются? Один простой вопрос: за кем из бывших узников концлагерей хоть раз из Берлина был прислан санитарный самолет и организовано экстренное лечение в Германии? Ответ, увы, очевиден», — недоумевает он.

Антон Цветков отметил, что «Сильная Россия» оказывает всестороннюю поддержку людям, пострадавшим от фашистской агрессии. Несколько лет назад представители движения вместе с руководителем Международного союза бывших малолетних узников фашизма, профессором Николаем Махутовым обращались к канцлеру Германии Ангеле Меркель с предложением учредить государственную программу оказания бесплатной медицинской̆ помощи бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей.

«Мы уверены, что такая работа должна быть в приоритете у Германии, ведь здоровье этих людей еще в детском возрасте было подорвано именно в немецких концлагерях», — пояснил общественник.

Однако в ответ на инициативу посольство Германии в России сухо отписалось: такой формат взаимодействия нецелесообразен.

"То есть узникам отказали в медицинской помощи и поддержке. А сегодня и бывшие узники, и весь мир видит, какой трогательной заботой власти Германии окружили оппозиционного политика Алексея Навального, который столкнулся с проблемами со здоровьем. При этом Навальный не единожды оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны. Где справедливость?», — вопрошает Антон Цветков.

В последние дни к собеседнику ПС стали часто обращаться бывшие малолетние узники фашистских концлагерей и блокадники Ленинграда. Они возмущены циничной позицией властей Германии: вместо того, чтобы заниматься поддержкой здоровья и лечения людей, пострадавших от немецких оккупантов, руководство Германии проявляет эксклюзивную заботу о человеке со скандальным прошлым.

Поэтому «Сильная Россия» подготовила и направила соответствующее обращение на имя Чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреаса фон Гайра.

«Считаем позицию Германии по отношению к бывшим узникам фашизма абсолютно циничной. Это не просто свидетели, а жертвы. Люди с искалеченным детством. Их пытали, на них ставили опыты, морили голодом и холодом, забирали их кровь, издевались. 90 процентов малолетних узников просто погибли, в фашистских застенках выжил лишь каждый десятый. Они по сей день помнят черный дым лагерных печей, где сгорали их матери, братья и сестры. Клейма на их руках ни на день не дают забыть о пережитых ужасах».

Однако германские власти считают возможным отказать им в помощи, одновременно на государственном уровне за счет бюджета страны помогая иностранному блогеру с уголовным прошлым.

Председатель движения в обращении также приглашает посла Германии поучаствовать в Международном антифашистском форуме, который пройдет в Москве с 7 по 10 сентября. Организаторами форума выступают Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, общероссийское движение «Сильная Россия» и организация «Офицеры России».