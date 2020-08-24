Гендерное неравенство в России: что изменит обновленная Конституция

В исламских странах к женщинам относятся лучше, чем в России, следует из последнего Индекса гендерного равенства ООН. Наша страна занимает в рейтинге международной организации 53 место из 189 и стоит после ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Казахстана и Ливии.

Вместе с тем, равноправие в РФ закреплено в Конституции, хотя не во всех законодательных документах оно соблюдается.

Патриархат или матриархат?

«Политика Сегодня» обсудила это несоответствие с представителями разных социальных групп. Так, член думского комитета по госстроительству и законодательству Евгений Марченко заявил, что послабления в российском законодательстве для женщин не нарушают равноправия полов.

«У мужчин и женщин по жизни разные задачи. Женщины у нас по праву считаются слабым полом, поэтому к ним должно быть более бережное отношение, чем к мужчинам», — пояснил политик.

В противовес парламентарию высказался Кирилл Кирюшкин — один из основателей интернет-сообщества 1337const, борющегося за права мужчин. По его мнению, законы в стране должны быть одинаковы для обоих полов.

«В России есть больной патриархат, на котором произрастает матриархат, — категоричен он. — Это все дискриминация мужчин».

Основатель группы говорит, что российские мужчины выполняют множество «патриархальных обязанностей», но не получают за это никаких привилегий. Женщинам же дают «поблажки» за рождение детей, хотя их «никто не заставляет».

Кирюшкина поддержал его коллега — создатель радикального паблика «Мужское государство» в соцсети «ВКонтакте» Владислав Поздняков. По его словам, в 1917 году за замену патриархата в РФ пришел матриархат и больше не уступал позиций.

«В данный момент в России политика по отношению к мужчинам носит мизандрический характер», — считает он.

Дискриминация в рабочей среде

Согласно данным Росстата, в 2018 году были трудоустроены чуть больше половины россиянок. Доля мужчин же составила 67%. Также гендерное неравенство чаще проявляется на руководящих позициях — международная организация Grant Thornton International указывает, что в 2019 году в России лишь четверть высших управленческих позиций занимали представительницы женского пола. Объяснение этому дала журналист, блогер и феминистка Вероника Волкова: женщины традиционно относятся к категории дискриминируемых сотрудников.

Репродуктивная функция женщин зачастую становится проблемой при трудоустройстве, добавила девушка. При этом, работодатель не может уволить забеременевшую сотрудницу или работницу в декрете.

«У нас в стране существует множество законов, которые позволяют женщине работать на любой работе и не уходить в декрет, потому что это может сделать отец. Де факто это не исполняется», — настаивает блогер.

Представитель движения «Феминистская Россия» Анастасия Романова, увидела явное ущемление прав «слабого пола» в списке запрещенных для женщин профессий. Хотя в вузе или колледже она может обучиться таковым.

«Нас не допускают работать в "опасной" среде, заниматься физическим трудом. Здоровье потенциальной матери важнее ее желаний», — констатирует активист.

Чье лицо у преступности?

Статистика Министерства внутренних дел России показывает, что большинство насильственных преступлений совершается против женщин, аналогично и в семейно-бытовой сфере.

«У насильственной преступности в России мужское лицо», — отмечала депутат Оксана Пушкина в интервью ПС.

Однако и женщины способны на страшные преступления, и тогда к ним должны применять наивысшие меры наказания. По этой причине телеведущая считает необходимым актуализировать российские законы:

«Жизнь не стоит на месте, и представления о норме со временем меняются. Поэтому нужно вносить изменения в законодательство, постепенно ликвидируя дискриминацию как в отношении женщин, так и в отношении мужчин».

Справка ПС

Индекс гендерного равенства (The Gender Equity Index – англ.) – это комбинированный показатель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Статистика показывает, насколько в определенной стране равны права женщин и мужчин, а также одинаковы ли условия труда и заработная плата.

Для расчета индекса учитываются три основных показателя: охрана репродуктивного здоровья, гражданские права, а также возможности на рынке труда. Чем ниже итоговая цифра — тем меньше гендерное неравенство. Как правило, индекс обновляется ежегодно, однако из-за долгого согласования итоги публикуют с опозданием на несколько лет. На данный момент последний доступный рейтинг датируется 2017 годом.