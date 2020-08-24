 Баранец: роботизированная «Армата» станет сенсацией

Российский новый танк Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения — прошел испытания в беспилотном режиме.

Об этом, ссылаясь на информацию пресс-службы концерна «Уралвагонзавод», сообщает РИА Новости. При этом военный эксперт издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал в эфире радио Sputnik о характеристиках и преимуществах этой тяжелой боевой машины.

«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 «Армата», — сообщает пресс-служба компании разработчика проекта.

Как отмечается, задачей танка Т-14 является ведение боя с противником в условиях непосредственного контакта, поддержка мотострелковых подразделений в ходе наступления, а также для уничтожения фортификационных сооружения и живой силы противника, находящейся на открытой местности или в укрытии.

По словам Виктора Баранца, новейший российский танк «Армата» изначально обладает огромным потенциалом.

«Что касается роботизации, то в танке Т-14 мы уже пошли далеко вперед – «Армата» уже во многом роботизирована. Я бы сказал, что этот танк с техническим интеллектом. Поэтому, думаю, нашим конструкторам предстоит непростая, но решаемая задача – сделать Т-14 первым в мире танком-роботом», — сообщил он радиослушателям.

Российские конструкторы, по его словам, сделали для этого серьезные заделы, а предприятие «Уралвагонзавод» является флагманом мирового танкостроения. Все заявления наших недоброжелателей по этому поводу продиктованы завистью к нашим успехам, тем более, что возможности новой боевой машины станут сюрпризом даже для экспертов.

«У танка будет система самоопределения приоритетных целей, танк сам будет выбирать вид боезаряда, которым надо поразить цель – будь то вертолет или танк противника, или артиллеристская цель. Танк-робот дает гигантскую экономию в живой силе. Человек на поле боя – это самая большая драгоценность, и мы не будем жертвовать человеческими жизнями», — подчеркнул Баранец.

Если не в 2021, то к 2022 году точно роботизированная «Армата» будет представлена зрителям, и, конечно, она станет сенсацией, выразил уверенность эксперт. Россия, по его словам, за последние годы, мощно продвинулась вперед в области роботизации боевой техники.