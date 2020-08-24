Путин и Лукашенко договорились о новом этапе испытаний вакцины от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко договорились, что в третьем этапе испытаний вакцины от китайской коронавирусной инфекции нового типа примут участие граждане республики в добровольном порядке.

По информации телеграм-канала "Пул Первого", Белоруссия также станет первым государством, куда начнет поставляться препарат от COVID-19. На данный момент завершены несколько этапов тестирования.

Граждан России просят соблюдать повышенную осторожность во избежание заражения вирусом. В общественных местах необходимо носить маски и держать социальную дистанцию в два и более метра.